Geçtiğimiz yaz Dursun Özbek, Galatasaray'da tekrar başkanlığa seçildi ve sarı-kırmızılılarda 103. dönem yönetimi belli oldu.
Kerem Aktürkoğlu farkını ortaya koydu! Galatasaray baştan aşağı yenilendi ama...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2022 yazında tekrar Galatasaray'ın başına geçen Dursun Özbek, sarı-kırmızılılarda büyük bir değişime sahne oldu. Cimbom bu süreçte kadrosunu baştan aşağıya yenilerken, istikrarın adı ise Kerem Aktürkoğlu oldu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)
2 transfer dönemi geride kalırken, Cimbom büyük bir değişime girdi.
Orta saha ve forvet bölgesinde değişmeyen tek isim ise Kerem Aktükoğlu oldu. İşte detaylar...