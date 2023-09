Geleceğin kadrosunu oluşturmak isteyen Galatasaray, Silivrispor'da forma giyen ve geride bıraktığımız sezon U15, U16, U17 ve U18 kategorilerinde toplam 100 gol atan genç yıldız adayı Mustafa Kürşat Tümay'ı kadrosuna kattı.

Silivrispor Başkanı Nuri Çolakoğlu ve altyapı antrenörü Göksel Akıncı, 15 yaşındaki yetenekli santrforun transferine yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY İLE SONRAKİ SATIŞTAN %20 PAY KARŞILIĞINDA ANLAŞTIK"

Silivrispor Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu:

"Galatasaray'dan Mustafa Kürşat Tümay için talep geldi. 15-20 gün oyuncumuzu Florya'da denemeye aldılar. Galatasaray ondan sonra talip olup, "Tamam, oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz" dedi. Biz de genç kardeşimizin önünü açmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Önce oyuncunun menfaatini düşündük. Galatasaray'dan transfer için herhangi bir ücret almadık. Sadece sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaştık. Mustafa Kürşat, güçlü, süratli ve potansiyeli iyi olan bir santrfor. Genç ve gelişime açık. Sürati ve topa vuruşu bakımından İlhan Mansız'a benzetiyorum. Oyuncumuzu Galatasaray haricinde Eyüpspor çok istedi."

"BREZİLYALI FORVET ADRIANO GİBİ YIKA YIKA GİDİYOR"

Silivrispor Altyapı Antrenörü Göksel Akıncı:

"Mustafa Kürşat, çalışmayı çok seven, güçlü ve diri bir futbolcu. Yaşına göre daha tempolu ve aşırı kuvvetli. Çok istekli, en önemlisi de bu. Şimdi daha iyi şartlar sunan, daha büyük bir kulübe gitti. İnşallah en kısa sürede Galatasaray'ın genç takımında kendini gösterip A takım kadrosuna dahil olur. Mustafa Kürşat, 1 senede U15, U16, U17 ve U18 kategorilerinde 100 gole ulaştı. Yorulmak bilmiyor. Sonuna kadar her topa koşar ve takip eder. Rakibi asla bırakmaz. Çok diri özellikleri var. Kendinden 3 yaş büyüklerle oynayacak kadar diri bir futbolcu. Mustafa Kürşat'ı tarz olarak Inter'in Brezilyalı eski forveti Adriano'ya benzetiyorum. Onun tarzında, kuvvetli ve yıka yıka gidiyor. Doğru yerlerde işlenirse Avrupa potansiyeli de var. Sonuçta Galatasaray'a gitti, hocalarıyla daha iyi şartlarda çalışacak. Takımlar, günümüz futbolunda artık koşan, mücadele eden, istekli oyunculardan kuruluyor. Mustafa Kürşat, diğer oyuncularıma örnek gösterdiğim bir futbolcu. O, bir maçta kötü oynayabilir ama hiçbir zaman kötü mücadele etmez. Bütün her şeyini sahada veriyor. Oyuncularıma, "Sahanın bir yerinde arayın. Kürşat'ın koşmaktan ciğeri bir yerde düşmüştür" derdim."

DENEME ANTRENMANLARINA ÇIKTI

Hürriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray, Silivrispor'da forma giyen 2007 doğumlu Mustafa Kürşat Tümay'ı ilk olarak deneme antrenmanlarına çıkardı.

15 günün ardından genç oyuncuyu Transfer etmeye karar veren sarı-kırmızılılar ardından TFF 3. Lig ekibi Silivrispor ile pazarlık masasına oturdu ve anlaşma sağlanmasının ardından imzalar atıldı.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Galatasaray, 38 maçta 100 gol atan 17 yaşındaki golcü Mustafa Kürşat Tümay'ın transferini TFF'ye bildirdi.

ALTYAPI LİGLERİNDEKİ EN ETKİLİ GOLCÜLERİNDEN

1 Ocak 2007 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezon İstanbul'daki altyapı liglerindeki en etkili golcülerden biri olmayı başarırken, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 2022-2023 sezonunu 100 golle tamamlayan genç yıldız adayı, 2021-2022 sezonunda ise 23 karşılaşmada 59 kez gol sevinci yaşamıştı.