Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Transferde sezon finali! Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez çok sürpriz bir yıldız için karşı karşıya
Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Her iki takım bu sezon yaptığı takviyelerle büyük takdir toplamıştı. Kadrosunu yıldızlarla dolduran ezeli rakipler, transferde birçok kez de karşı karşıya gelmişti. Bu rekabette kazanan bazen Galatasaray bazen de Fenerbahçe olmuştu. İki kulübün, transferde sezon finaline girilmişken yeniden aynı futbolcuya talip oldukları öğrenildi. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Ezeli rakipler özellikle yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle büyük ses getirdi.
Hem sarı lacivertliler hem de sarı kırmızılılar birbirinden yıldız futbolcuları transfer etti.