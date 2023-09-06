Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar transferde flaş isimleri bir bir açıklıyor.
Galatasaray'dan Tete açıklaması! Transfer davası...
Galatasaray'ın bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Tete için FIFA'dan ceza alacağı ifade edilmişti. Sarı kırmızılılardan yıldız oyuncunun transferi ve dava iddialarına ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Cimbom, Şampiyonlar Ligi listesinin verilmesine bir gün kala Ndombele ve Sanchez transferini açıkladı.
Sarı kırmızılılar, Ndombele'yi kiralarken Sanchez transferi için Tottenham Hotspur kulübüne 9.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.