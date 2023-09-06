Son dakika spor haberi: İspanya Kadın Milli Takımı'nın Dünya Kupasını kazanmasından sonra yapılan ödül töreninde flaş bir gelişme yaşandı. Takımda bulunan Ivana Andres yerine Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'ye Kraliyet Spor Liyakat Nişanı verildi.

Rubiales olayının patlak verdiği İspanya'da uluslararası basında yer eden bir hata yaşandı. İspanyol hükümeti yanlışlıkla Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'ye Kraliyet Spor Liyakat Nişanı verdi.

İspanya Ulusal Spor Konseyi (CSD), Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan kaptan Ivana Andres yerine Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'ye Kraliyet Spor Liyakat Nişanı verilmesinin ardından özür mesajı yayımladı.

Yanlışın düzeltilmesinin ardından Ivana Icardi konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Ivana Icardi, "Arkadaşlarımın ve tanıdıklarımın bugün beni doğum günümden daha fazla kutlamasına katlanmak zorunda kaldığım için bir Madalya istiyorum" ifadesini kullandı.