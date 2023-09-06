TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Galatasaray milli yıldızın peşinde

Transferde önemli futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, çalışmalarına son sürat devam ediyor. Yerli alternatifini güçlendirmek isteyen Cimbom için İngiliz basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2023- 06:40