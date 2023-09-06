Geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından Nelsson ve Abdülkerim'in toplam maaşı yaklaşık 2 milyon Euro ederken, Davinson Sanchez tek başına 3.2 milyon Euro alacak.
Galatasaray'da yönetimi düşündüren maaş detayı!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi için flaş isimleri kadrosuna kattı. Dünya yıldızları ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar da en büyük sıkıntı baş gösterebilir. Cimbom'un takımdaki maaş dengesizliği büyük dikkat çekiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Takımın kilit isimlerinden Kerem Aktürkoğlu yaklaşık 800 bin Euro, Boey ise 400 bin Euro kazanırken, Tete'nin 2.8 milyon Euro garanti ücretinin olması çok büyük endişe yaratıyor.
Transfer en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray çok önemli yıldızları kadrosuna kattı.