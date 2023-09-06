Galatasaray bu sezonki dev transferlerine yenilerini ekledi. İcardi, Tete, Ziyech, Zaha, Kerem Demirbay, Angelino, Bakambu gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip son olarak Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i alarak bir kez daha adından söz ettirdi.
Galatasaray İngiltere manşetlerinde! Ndombele transferi...
Bu sezon yaptığı transferlerle Avrupa'da ses getiren Galatasaray, İngiltere manşetlerinde de kendine yer buldu. Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi 24.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, Ada'da en çok konuşulan kulüp konumunda. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Tottenham'dan alınan iki oyuncu, Şampiyonlar Ligi için liste verilmesinin son gününde kadroya katılırken bu durum özellikle İngiliz basınında geniş yer buldu. TV kanalları, internet siteleri transfer hamlelerini 'son dakika' etiketiyle izleyicileriyle paylaştı.
Bununla birlikte İngiltere'nin ünlü gazetelerinden Daily Mail de iki oyuncunun transferine sayfalarında geniş yer ayırdı.