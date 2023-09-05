Transferde beklenmedik haber! "Galatasaray'a gitmeyi düşünmüyor"

Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, transfer çalışmalarına dört bir koldan devam ediyor. Listesindeki isimlerle temaslarını sürdüren Cimbom, transferde beklenmedik bir haber aldı. Sarı kırmızılıların ilgilendiği yıldızın, Galatasaray'a gitmeyi düşünmediği ortaya çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)