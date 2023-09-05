Trendyol Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a büyük müjde! Dünya yıldızı takımından ayrılıyor
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunda birçok yıldız ismi barındıran sarı-kırmızılı ekip bir takviyeye daha hazırlanıyor. Cimbom uzun zamandır ilgilendiği Fransız yıldız oyuncudan müjdeli haberi aldı. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Geçtiğimiz sezon şampiyon olan sarı-kırmızılı ekip bu sezonu da liderlik koltuğunda bitirmek istiyor.
Cimbom, yaptığı transferlerle şampiyonluğa adeta göz kırpmış durumda.