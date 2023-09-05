GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tanguy Ndombele gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe...

Transferin hızlı takımı Galatasaray, orta sahada yaşadığı boşluğu Tanguy Ndombele ile doldurdu. 26 yaşındaki futbolcunun transferi için yoğun uğraş veren Cimbom, Fransız yıldızın lisansını UEFA listesine yetiştirmeyi başardı. Sarı kırmızılıların bu hamlesi büyük yankı uyandırırken, Ndombele hakkında Fenerbahçe ile ilgili de flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)