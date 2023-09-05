Transfer döneminde art arda bombaları patlatan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Tete şoku! Bunu kimse beklemiyordu
Transferin hızlı takımı Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar art arda 2 bomba patlattı ve Davinson Sanchez ile Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattı. Bu gelişmelerin yanı sıra Cimbom, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tete'den gelen şok bir haberle sarsıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, UEFA'ya verilecek liste öncesi 2 transferi bitirdi.
Cimbom hem stoper hem de orta sahadaki eksikliklerini Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez ile giderdi.