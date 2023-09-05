TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık vakti! 3 isimden biri yolcu

UEFA Şampiyonlar Ligi için birçok yıldızı kadrosuna dahil eden Galatasaray son olarak Ndombele ile Davinson Sanchez'i transfer etti. Sarı-kırmızılı ekip bu 2 isim ile beraber kadrosunda 16 yabancı bulunduruyor. Kurmaylar yabancı sayısını azaltmak için 3 isimden biriyle yollarını ayıracak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2023- 10:41