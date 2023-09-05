UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren Galatasaray, Avrupa kupalarında başarıya odaklandı.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık vakti! 3 isimden biri yolcu
UEFA Şampiyonlar Ligi için birçok yıldızı kadrosuna dahil eden Galatasaray son olarak Ndombele ile Davinson Sanchez'i transfer etti. Sarı-kırmızılı ekip bu 2 isim ile beraber kadrosunda 16 yabancı bulunduruyor. Kurmaylar yabancı sayısını azaltmak için 3 isimden biriyle yollarını ayıracak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Devler Ligi'nde A grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen Cimbom transferde kolları sıvadı.
Cimbom Avrupa kupalarının listelerini vermeye saatler kala 2 yıldıza sarı kırmızılı formayı giydirdi.