Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin oyuncu listesini vermesine saatler kala 2 yıldızı birden açıkladı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da bir imza daha! 3 yıllık sözleşme imzalanacak
Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i kadrosuna katan Galatasaray, transferde durmak bilmiyor. Sarı kırmızılılar şimdi de Almanya'da forma giyen genç yıldızla 3 yıllık anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Orta saha hattında oluşan boşluğu Ndombele ile kapatan Aslan, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.