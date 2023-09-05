Galatasaray bu sezon yaptığı transferlerle kadro değerini çok yükseltti.
Transferler lig rekorunu getirdi! İşte Galatasaray'ın en pahalı yıldızı
Yaz transfer döneminde birbirinden kaliteli futbolcuları transfer eden Galatasaray'ın, kadro değeri zirve yaptı. Piyasası yüksek yıldızları bulunan Cimbom, lig rekorunu da kırmış oldu. İşte sarı kırmızılıların değeri en yüksek futbolcusu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 05.09.2023- 15:32 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023- 15:35
Sarı kırmızılılar, 251.9 milyon Euro piyasa değeriyle lig tarihinin en değerli takımı oldu.
İşte transfermarkt verilerine göre, Galatasaray'ın güncel piyasa değeri en yüksek olan futbolcuları...