Transferler lig rekorunu getirdi! İşte Galatasaray'ın en pahalı yıldızı

Yaz transfer döneminde birbirinden kaliteli futbolcuları transfer eden Galatasaray'ın, kadro değeri zirve yaptı. Piyasası yüksek yıldızları bulunan Cimbom, lig rekorunu da kırmış oldu. İşte sarı kırmızılıların değeri en yüksek futbolcusu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2023- 15:32 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023- 15:35