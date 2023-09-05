Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Eden Hazard için bomba transfer iddiası! Galatasaray...
Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Galatasaray, son olarak Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i renklerine bağladı. Real Madrid ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Eden Hazard'la ilgili ise flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kadro listesinin UEFA'ya bildirilmesinin son gününde transferde adeta şaha kalktı.
Stoper ve orta saha takviyeleri için bir süredir arayış halinde olan sarı-kırmızılılar, iki bölgeyi de Tottenham'dan yaptığı transferlerle güçlendirdi.