Eden Hazard için bomba transfer iddiası! Galatasaray...

Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Galatasaray, son olarak Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i renklerine bağladı. Real Madrid ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Eden Hazard'la ilgili ise flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2023- 18:27