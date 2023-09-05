Haberler Galatasaray Haberleri Tanguy Ndombele Galatasaray'ın 10. Fransız futbolcusu oldu!

Tanguy Ndombele Galatasaray'ın 10. Fransız futbolcusu oldu! Galatasaray'ın yeni yıldızı Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılıların tarihindeki 10. Fransız futbolcu oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2023- 11:20









ABONE OL

Galatasaray'ın yeni transferi 26 yaşındaki futbolcu Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılıların tarihindeki 10. Fransız futbolcu oldu.



Transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyen orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Ndombele, böylece sarı-kırmızılıların tarihindeki 10. Fransız futbolcu oldu. Cimbom'da daha önce oynayan Fransız futbolcular ise şöyle:

"Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey ve Leo Dubois."

