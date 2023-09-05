G.Saray'a müjde! Takımından ayrılıyor
Cimbom'da bir imza daha!
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
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