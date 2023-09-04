TRANSFER HABERİ: Galatasaray çok istiyordu! Pogba'da şok gelişme

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar orta saha bölgesine takviye yapmak için kolları sıvamıştı. Yönetimin listesinde bu pozisyon için dünyaca ünlü futbolcu Paul Pogba da vardı. Ancak Fransız yıldızdan Cimbom'a şok bir haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2023- 12:38 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023- 13:18