Galatasaray'da orta saha transferi için görüşmeler devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray çok istiyordu! Pogba'da şok gelişme
Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar orta saha bölgesine takviye yapmak için kolları sıvamıştı. Yönetimin listesinde bu pozisyon için dünyaca ünlü futbolcu Paul Pogba da vardı. Ancak Fransız yıldızdan Cimbom'a şok bir haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar UEFA'ya verilecek liste öncesi elini çabuk tutmak istiyor.
Cimbom kadrosuna katmak istediği futbolcular için temaslarını sıklaştırdı.