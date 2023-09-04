Son şampiyon Galatasaray, 2023-2024 sezonunda da şampiyon olmak ve ünvanını korumak istiyor.
Transferde son gün bombası! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi harekatı
2023-2024 sezonunda şampiyon ünvanını korumak isteyen Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmanın planlamasını yapan Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar mutlak bir 8 numara takıma takviye etmek istiyor. Devler Ligi listelerini teslim etmeye saatler kala, transferden sorumlu başkan vekili Erden Timur son noktayı koymak için temaslarını hızlandırdı. İşte flaş gelişmeler ve son detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'larında Molde'yi saf dışı bırakan Cimbom, adını gruplara yazdırdı.
Sarı-kırmızılılar A Grubu'nda yer alırken; Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United'la karşı karşıya gelecek.