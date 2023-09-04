Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi çalışmalarını hızlandırdı.
Galatasaray ilgileniyordu! Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu
Transfer döneminde birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray, stoper mevkisi için Sergio Ramos'u gündemine almıştı. Sarı-kırmızılı takım İspanyol stoperle anlaşmaya varamazken, teklif ettiği rakam ortaya çıktı. Ayrıca deneyimli yıldızın yeni takımı da duyuruldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Stoper ve orta sahaya takviye yapmak için görüşmelerini sürdüren Cimbom şartlarını zorluyor.
Galatasaray özellikle Şampiyonlar Ligi için savunmasını güçlendirmeyi planlıyor.