Lazio'dan Matias Vecino açıklaması! Galatasaray ve transfer...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılarda transfer gündeminin en önemli maddesi ise orta sahaya yapılacak takviye. Gelen son haberlere göre Cimbom'un, Lazio forması giyen Matias Vecino ile anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Ancak İtalyan kulübünden transfere dair flaş bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)