Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.
Lazio'dan Matias Vecino açıklaması! Galatasaray ve transfer...
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılarda transfer gündeminin en önemli maddesi ise orta sahaya yapılacak takviye. Gelen son haberlere göre Cimbom'un, Lazio forması giyen Matias Vecino ile anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Ancak İtalyan kulübünden transfere dair flaş bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar UEFA listesinin teslimi için son gün olması sebebiyle transferde büyük bir hareketlilik yaşıyor.
Cimbom'un transferdeki en önemli gündem maddesi ise orta saha.