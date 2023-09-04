Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in doğum gününü kutladı. İşte sarı kırmızılılardan yapılan o paylaşım... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bugün, kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek sayısız başarılara imza atan efsanemiz Fatih Terim'in doğum günü. Nice mutlu yıllara İmparator." ifadeleri kullanıldı.