Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0'la geçerek üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Galatasaray'dan Bayern Münih'in yıldızına transfer kancası!
Transferde son dönemece giren Galatasaray, çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı takım orta saha bölgesini güçlendirmek isterken, Bayern Münih'in yıldız ismine kancayı taktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, çok sayıda ses getiren takviyeye imza attı.