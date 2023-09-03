UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elemeleri geçen Galatasaray, çekilen kura sonucunda A Grubu'na yerleşti.
TRANSFER HABERİ - Orta sahaya Tangocu! Galatasaray yıldız isimde ısrarcı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray transferde vites yükseltti. Devler Ligi kadrosunu UEFA'ya 2 gün içerisinde vermesi gereken sarı-kırmızılılar uzun zamandır ilgilendiği yıldız isim için harekatı hızlandırdı. Yönetim, Arjantinli oyuncunun transferinde ısrarcı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılı ekip Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile zorlu bir mücadeleye girecek.
Teknik direktör Okan Buruk'un öğrecileri ise Devler Ligi'nde grup aşamasını geçmek istiyor.