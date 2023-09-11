GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan flaş sistem kararı! Bu hamle çok konuşulur

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan flaş sistem kararı! Bu hamle çok konuşulur

Bu sezon üst kalite bir kadro kuran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Alternatifli bir oyuncu grubuna sahip olan teknik direktör Okan Buruk, sistem değişikliğine gitme kararı aldı. Başarılı hoca özellikle Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir dizilişle sahada olacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2023- 09:32