Birbirinden değerli isimleri kadrosuna katan Galatasaray alternatifli bir kadroya kavuştu.
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan flaş sistem kararı! Bu hamle çok konuşulur
Bu sezon üst kalite bir kadro kuran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Alternatifli bir oyuncu grubuna sahip olan teknik direktör Okan Buruk, sistem değişikliğine gitme kararı aldı. Başarılı hoca özellikle Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir dizilişle sahada olacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bunlar içinde Okan Buruk'u en çok sevindiren isimlerden birisi de Davinson Sanchez.
Buruk, Kolombiyalı stoperin gelişiyle üçlü savunmayı hayata geçirme kararı aldı.