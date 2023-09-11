Galatasaray'ın yeni transferi Tanguy Ndombele hızlı bir başlangıç yaptı.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Ndombele için kararını verdi!
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın dünya yıldızı transferi Ndombele'nin ne zaman forma giyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk, Ndombele konusunda kararını verdi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'ın yeni transferi Tanguy Ndombele hızlı bir başlangıç yaptı.
Sarı-kırmızılı ekibin, Davinson Sanchez ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ne listesine son gün eklenen isim olurken çalışma temposuyla herkesin beğenisini topladı.
Fransız yıldız, 'Kilolu' olduğu şeklindeki iddialara inat idmanlarda takımın en çok koşan ve en çok mücadele eden isimleri arasında yer almayı başardı.