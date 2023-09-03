UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elemeleri zorlanmadan geçen Galatasaray, çekilen kurada A Grubu'na düştü.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! Yeni yıldız Manchester United'tan
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösterecek olan Galatasaray, transferde vites yükseltti. 2 gün içerisinde UEFA'ya kadrosunu bildirmesi gereken sarı-kırmızılı ekip fırsat transferi için düğmeye bastı. Kurmaylar, Devler Ligi'ndeki rakibinin yıldızını listeye aldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılı ekip ilk torbadan Bayern Münih, ikinci torbadan Manchester United ve üçüncü torbadan Kopenhag ile eşleşti.
Cimbom, Devler Ligi'ndeki ilk sınavına 20 Eylül'de Kopenhag karşısında çıkacak.