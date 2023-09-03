Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Sergio Ramos ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, dünyaca ünlü stoperin yeni adresini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın transferi için çalışmalarını sürdürdüğü Sergio Ramos'ta flaş bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınında yer alan habere göre 37 yaşındaki stoper, eski takımı Sevilla ile anlaşmaya vardı. Böylelikle Ramos 18 yıl sonra eski kulübüne dönmüş oldu.

Haberde Ramos'un Al Ittihad'a imza atmak üzere olduğu ancak Sevilla'dan gelen teklif sonrası işlerin değiştiği vurgulandı.

Tecrübeli futbolcunun, İspanyol ekibinden yıllık 2 milyon Euro maaş alacağı ve pazartesi günü sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı. Öte yandan Ramos'un, Sevilla ile 1 sözleşme imzalaması bekleniyor.