Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray yeni sezona iddialı bir başlangıç yaptı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bir transfer yarışı daha!
Son dakika tranfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray bu yaz birçok yıldız oyuncu için transfer yarışında girdi. İki dev kulüp bu sefer Juventus'un 22 milyon Euro değerindeki yıldızı için yarışıyor. İşte detaylar...
İki takım da kadrosuna flaş isimleri dahil etmeyi başardı.
Ezeli rakipler kadrosuna kattığı yıldızlarla büyük ses getirirken transferde ise pek çok kez karşı karşıya geldiler.