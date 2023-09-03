Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bir transfer yarışı daha!

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bir transfer yarışı daha!

Son dakika tranfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray bu yaz birçok yıldız oyuncu için transfer yarışında girdi. İki dev kulüp bu sefer Juventus'un 22 milyon Euro değerindeki yıldızı için yarışıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2023- 14:28