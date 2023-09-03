Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'dan Sergio Ramos'a transfer mesajı!
Galatasaray'da stoper arayışları sürüyor. Sarı kırmızılıların transfer listesinin en başında dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos yer alıyordu. Henüz İspanyol savunmacıdan cevap alamayan Cimbom, Ramos'a transfer mesajı gönderdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar özellikle stoper hattına kaliteli bir takviye yapmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda Cimbom'un listesinde birçok yıldız bulunuyordu.