Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Yıldız isme dev teklif! Galatasaray'dan bomba transfer harekatı
Molde'yi eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdıran Galatasaray'ın, turnuvaya katılacak futbolcuları bildirmesine az bir süre kaldı. Sarı-kırmızılı takım yıldız bir orta saha takviyesi yapmak isterken, o yıldız için dev bir teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar rakibini 3 golle geçerek milli araya moralli girdi.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi (2) kaydetti.