Yıldız isme dev teklif! Galatasaray'dan bomba transfer harekatı

Molde'yi eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdıran Galatasaray'ın, turnuvaya katılacak futbolcuları bildirmesine az bir süre kaldı. Sarı-kırmızılı takım yıldız bir orta saha takviyesi yapmak isterken, o yıldız için dev bir teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2023- 06:40