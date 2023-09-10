Galatasaray taraftarının sahada görmeyi çok istediği Wilfried Zaha konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Zaha planı! Geri dönüş zamanı...
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, sakatlığı yüzünden yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı kalmıştı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, yıldız futbolcuyla ilgili planını belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Teknik heyet ve sağlık kurulu Zaha konusunda aceleci davranmak istemiyor.
Fenerbahçe'nin elinden kapılan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayı toplam 2 kez giydikten sonra tedaviye alındı.