Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadeleden Cimbom 3-0 galip geldi.

G.Saray'a galibiyeti getiren golü 6.dakikada Kerem Aktürkoğlu, 66 ve 73. dakikalarda ise Mauro Icardi kaydetti. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun 2. ve 75. dakikalarda attığı 2 gol, VAR incelemeleri sonucu iptal edildi.

Bu sonucun ardından G.Saray 7 puana yükseldi. 4 maçından da puan çıkartamayan Gaziantep ise 0 puanda kaldı.

Ligin 5. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

G.SARAY'DA 2 YABANCI YEDEKTE

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde sadece 2 yabancı futbolcu yer aldı.

Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha'nın hazır olmaması, Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira'nın kadroya alınmamasından dolayı Galatasaray, Gaziantep'e 10 yabancı futbolcuyla geldi.

Bu oyunculardan 8'i ilk 11'de oynarken 2'si yedek kulübesinde yer aldı. Yedek kulübesinde Dubois ve Bakambu görev bekledi.

KALECİLER GÜNAY VE BATUHAN ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Galatasaray'ın yeni transferi Günay Güvenç ile bu transferde kiralık olarak Gaziantep FK'ye gelen Batuhan Ahmet Şen, ilk kez eski takımlarına rakip oldu.

Gaziantep temsilcisinin formasını 2018'de giymeye başlayan Günay, kaptanlığını yaptığı takımın kalesini 163 resmi müsabaka korudu. Günay, eski takımına karşı yedek kulübesinde yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen kaleci Batuhan Ahmet Şen de Günay transferinde kırmızı-siyahlı takıma geldi. Ligin ilk 3 maçında kaleyi koruyan 24 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray'a karşı da forma giydi.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 5. dakikada Galatasaray öne geçti. Tete'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Kerem Demirbay'ın yaptığı kafa vuruşunda top, Jevtovic'ten döndü. Karambol sonucu topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Batuhan Şen'in sağından filelere gitti: 0-1.

21. dakikada Kerem Demirbay'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas içerisinde iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

32. dakikada Riascos'un ceza yayı üzerinden pasında topla buluşan Ömürcan Artan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'da kaldı.

Maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Gradel'in sol çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Djilobodji'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

GOL! 64. dakikada Angelino'nun orta sahadan gönderdiği topla ceza sahası içinde buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisinde müsait durumda bulunan Icardi'ye aktardı. Icardi, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.

GOL! 71. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Icardi, Ömürcan Artan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. 72'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Batuhan Ahmet Şen'in solundan filelere yolladı: 0-3.

90. dakikada Gaziantep ekibi gole yaklaştı. Sağ çaprazdan Ömürcan Artan'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Riascos, rakiplerinin arasından sıyrılarak şutunu çekti. Kaleci Muslera'yı geçen topu Boey, çizgide müdahale ederek uzaklaştırdı.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.