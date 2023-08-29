Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele ediyor. Devler Ligi'nde play-off turunda Molde ile karşılaşan Cimbom, ilk maçı 3-2 kazanmıştı. İşte sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması için gereken şartlar...

Temsilcimiz, rakibine tek farklı mağlup olması halinde uzatmalara gidilecek. Molde'nin 2 ya da daha farklı galibiyetlerinde ise tur atlayan taraf Norveç ekibi olacak. Bunların dışında Galatasaray beraberlik yada galibiyet alması durumunda gruplara kalabilecek.