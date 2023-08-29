Temsilcimiz, rakibine tek farklı mağlup olması halinde uzatmalara gidilecek. Molde'nin 2 ya da daha farklı galibiyetlerinde ise tur atlayan taraf Norveç ekibi olacak. Bunların dışında Galatasaray beraberlik yada galibiyet alması durumunda gruplara kalabilecek.
Galatasaray Devler Ligi'nde nasıl tur atlar?
Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele ediyor. Devler Ligi'nde play-off turunda Molde ile karşılaşan Cimbom, ilk maçı 3-2 kazanmıştı. İşte sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması için gereken şartlar...
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Yayın Tarihi: 29.08.2023- 14:54 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023- 14:57