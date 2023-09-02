Galatasaray Gaziantep FK maçında ofsayta takıldı!
Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Mücadelenin 2. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2023- 21:54 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023- 21:59
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray'ı ağırladı.
Konuk takım mücadelenin 2. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti. Pozisyon, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İşte o pozisyon:
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.