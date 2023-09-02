Gaziantep FK Galatasaray maçında penaltı kararı!
Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Mücadelenin 71. dakikasında Mauro Icardi'nin ceza sahası içerisinde yerde kalması hakem Ali Şansalan, beyaz noktayı gösterdi. İşte o pozisyon... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2023- 23:31 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023- 23:39
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray'ı ağırladı.
Konuk takım mücadelenin 71. dakikasında Mauro Icardi'nin yerde kalması sonucu penaltı kazandı.
Topun başına geçen Arjantinli yıldız, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.
İşte o pozisyon:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.