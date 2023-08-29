Beşiktaş ve Galatasaray transfer yarışında! Bayern Münih'in genç yıldızı....

Son dakika transfer haberi: 2023/2024 sezonu birçok transfer yarışına konu oluyor. Icardi, Zaha, Tete, Tadic ve Rashica gibi yıldızlar için büyük mesailer harcandı. Bu sefer Beşiktaş ve Galatasaray transfer yarışına girdi. 2 dev takım Bayern Münih'in yıldızını istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2023- 11:01