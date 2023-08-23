Galatasaray'a Molde maçı öncesi Tete müjdesi
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Molde oynanacak mücadele öncesi sevindiren gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 23.08.2023- 09:44 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023- 09:55
Transfer süreciyle dikkat çeken Tete'nin lisansı çıkarıldı.
Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılıların Molde ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Okan Buruk'un görev vermesi durumunda oynaması bekleniyor.