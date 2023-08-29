Galatasaray Sergio Ramos transferini bitiriyor! Forma numarası bile hazır

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete ve Angelino gibi birçok ünlü yıldızı kadrosuna katan Galatasaray, dünya çapında ses getirecek bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, transferi için bir süredir girişimlerini sürdürdüğü Sergio Ramos'un transferinde mutlu sona yakın. İspanyol stoperin alacağı ücret ve forma numarasının dahi belli olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2023- 06:40