Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanşında Molde'yi ağırlayacak. Devler Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren Cimbom, en kötü beraberlik aldığı taktirde tur atlayacak. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Avrupa'daki 308. maçına çıkmış olacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 307 müsabakanın 110'undan galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 411 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 452 gole engel olamadı.

"DEVLER LİGİ" ELEMELERİNDE 32. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın bir numaralı kupasının elemelerinde 31 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 31 eleme maçında 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 71 gol atan Galatasaray, kalesinde 33 gol gördü.

17. KEZ GRUPLARDA YER ALACAK

Galatasaray, Molde karşısında yarın istediği sonucu alması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 16 kez grup aşamasında boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 9 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

"Cimbom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

NORVEÇ TAKIMLARINA KARŞI 6. SINAV

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Norveç takımlarına karşı 6. maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Norveç ekipleriyle oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1998-1999 sezonunda 1. tur B Grubu'nda eşleştiği Rosenborg'a deplasmanda 3-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, rakibini sahasındaki maçta ise aynı skorla mağlup etti.

UEFA Kupası'nda ise 2005-2006 sezonunda 1. eleme turunda Tromso ile eşleşen sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetti. Sahasındaki mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak organizasyona veda eden Galatasaray, tarihindeki en büyük şoklarından birini yaşadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda bu sezon eşleştiği Molde'yi ise ilk maçta 3-2 yendi.

SON 17 AVRUPA MAÇINDA SADECE 1 KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 17 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi ile 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere toplam 17 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 9 galibiyet, 7 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle: