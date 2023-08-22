Haberler Fenerbahçe Haberleri Molde, Twente, Dinamo Kiev ve Genk’in rövanş öncesi lig maçları ertelendi

Molde, Twente, Dinamo Kiev ve Genk’in rövanş öncesi lig maçları ertelendi Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakiplerinin ligdeki karşılaşmaları ertelendi. Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.08.2023- 14:35









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Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri Molde, Twente, Dinamo Kiev ve Genk'in rövanş maçları öncesi oynayacakları ulusal lig maçları ertelendi.

Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının rakiplerinin rövanş maçları öncesi liglerinde oynayacakları mücadeleler ileri bir tarihe ertelendi. Galatasaray ile karşılaşacak Norveç ekibi Molde'nin ulusal liginde Viking ile bu hafta oynayacağı maç, 30 Eylül Cumartesi gününe alınırken, Beşiktaş ile karşılaşacak Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in 27 Ağustos Pazar günü ligde Veres Rivne ile oynayacağı mücadele ileri bir tarihe ertelendi. Fenerbahçe'nin rakibi Hollanda takımı Twente'nin ligde Vitesse'yi konuk edeceği karşılaşma da 27 Eylül Çarşamba gününe alınırken, Adana Demirspor ile karşılaşacak Belçika kulübü Genk'in ligde Club Brugge ile 27 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.

