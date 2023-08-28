Galatasaray transferde sessiz ama derinden operasyonlara devam ediyor.
Taraftara çilek hediyesi! Galatasaray Devler Ligi'ni yıldız transferiyle kutlayacak
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yeni sezona flaş transferlerle giriyor. Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Tete gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Cimbom, bir yenisi için çalışmaları hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin gündemindeki isim Marco Verratti. İşte transferdeki son durumlar... (GS spor haberi)
Son dönemde stoper ve orta saha üzerinde yoğunlaşan sarı-kırmızılı ekibin ön libero adayları arasında Marco Verratti başı çekiyor.
PSG'de kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki oyuncuya, Suudi Arabistan kulüplerinin de talip olduğu belirtilirken, Verratti'yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.