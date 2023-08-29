TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan ayrılan Alpaslan Öztürk Pendikspor'da!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Galatasaray ile yollarını ayıran 30 yaşındaki stoper Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2023- 19:30