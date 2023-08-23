Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Molde'ye konuk olacak.
Galatasaray'dan Molde maçı öncesi prim müjdesi
Son dakika spor haberleri: Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Molde'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda mücadele öncesi yönetimden prim müjdesi geldi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Molde'ye konuk olacak.
Son olarak 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Cimbom, gruplara kalmak istiyor.