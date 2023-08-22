Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Molde ile karşılaşacak. Turun ilk maçı Norveç'te oynanacak. Cimbom'un Devler Ligi'nde gruplara kalmak için son düzlüğe çıkıyor. Mesafenin uzaklığı ve coğrafi şartlar nedeniyle temsilcimizi zorlu bir maç bekliyor. İşte sarı-kırmızılıları bekleyen zorluklar... (GS spor haberi)