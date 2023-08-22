Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı maçları erteledi.
Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig maçları ertelendi
Son dakika spor haberleri...Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı maçları erteledi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 22.08.2023- 16:30 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023- 17:10