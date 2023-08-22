UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray yarın Molde ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ı Molde maçı için bekleyen büyük tehlike! Çok zorlu geçecek
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Molde ile karşılaşacak. Turun ilk maçı Norveç'te oynanacak. Cimbom'un Devler Ligi'nde gruplara kalmak için son düzlüğe çıkıyor. Mesafenin uzaklığı ve coğrafi şartlar nedeniyle temsilcimizi zorlu bir maç bekliyor. İşte sarı-kırmızılıları bekleyen zorluklar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takım avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.
G.SARAY'I ENDİŞELENDİREN FAKTÖRLER
Milliyet'in derlediği habere göre; Norveç temsilcisi Molde ile ilk maçını 23 Ağustos Çarşamba akşamı deplasmanda oynayacak Galatasaray'ı bazı durumlar endişelendiriyor.