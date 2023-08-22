Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta müsabakaları tamamlandı.
Süper Lig'in şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de mücadele devam ederken şampiyonluk oranları güncellendi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ev Trabzonspor'un oranları...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 22.08.2023- 15:40
İki maçta iki galibiyetle 6 puan elde eden Fenerbahçe, liderlik koltuğuna oturdu.
Öte yandan Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte yeni oranlar...