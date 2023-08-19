Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçının ardından sert açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in o sözleri...

"Sacha Boey'in çenesine direk atıldı. Bunun takipçisi olacağız. Bakalım dirsek atılınca penaltı çalacaklar mı? Dries Mertens'e tekme atılıyor ve çorabı yırtılıyor. Ceza sahası içerisinde tekme atılınca penaltı verilecek mi, verilmeyecek mi? TFF izlesin ve yorum yapsın. Aksi takdirde bu büyüyecek ve köpürecek. Atilla Karaoğlan'a bakalım TFF ne yapacak? Aranızda bir kişi 'Öyle olmadı, böyle oldu' diyecek var mı?"

Galatasaray'ın lehine çal, aleyhine çalma demiyoruz. Trabzonspor aleyhine yapıldıysa o da büyük bir hata. Hakemin ne kadar büyük maç yönetmediğinin delili bu.

Çok iyi bir takımımız var. Böyle kötü anılarla, iyi sonuçlar gelmesini konuşmakta fayda yok. Galip bitirdik ama öyle olaylar yaşandı ki. Siz de izleyin, bakın."