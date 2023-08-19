Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray'dan Hakim Ziyech sürprizi!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, evinde Mauro Icardi'nin golleri ile Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti ve sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Rams Park Stadyumu'nu dolduran sarı kırmızılı taraftarlara maç sonu yeni transfer sürprizi gerçekleştirildi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.08.2023- 00:14 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023- 00:25