Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da başarı hedefleyen ve bu doğrultuda takviyeler gerçekleştiren Galatasaray'da transfer çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor.
Galatasaray'a menajerlerden sürpriz transfer önerisi!
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne uygun bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılara flaş bir transfer önerisi geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Orta saha transferi için birçok isimle temasta olan Cimbom'a menajerler aracılığıyla da öneriler geliyor.
KİRALANMASI BİR OPSİYON
Futbol kariyerine Fransa'nın dev kulüplerinden PSG'de devam eden Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'un Cimbom'a önerildiği ortaya çıktı.